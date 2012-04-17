Россия и Китай наращивают вооружения на фоне кризиса в ЕС и США

Об этом во вторник сообщил ведущий аналитический центр Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute).

Институт отмечает, что из-за бюджетных сокращений военные расходы в мире в 2011 году оставались почти без изменений на уровне 0,3 процента, изменив 11-летнюю тенденцию непрерывного роста, сообщают ИноСМИ.ru.

Россия обогнала Британию и Францию, заняв третье место в мире по затратам на закупку вооружений, рост которых составил порядка 8 миллиардов долларов, что является увеличением на 9,3 процента по сравнению с 2010 годом.

Китай также увеличил объемы закупок на 6,7 процента, доведя их до 143 миллиардов долларов. Он по-прежнему занимает второе место в мире по затратам на оружие.

Ведущий мировой покупатель вооружений Соединенные Штаты Америки сократили военные расходы на 1,2 процента, доведя их до 711 миллиардов долларов, а Европа свои ассигнования почти не увеличила, и они остаются на уровне 407 миллиардов.

"Последствия мирового экономического кризиса, и особенно меры по снижению бюджетного дефицита в США и Европе, наконец, остановили длившееся десятилетие увеличение военных расходов - по крайней мере, пока", - говорит Сэм Перло-Фримэн (Sam Perlo-Freeman), возглавляющий в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира проект по военным расходам.

В прошлом году свои оборонные бюджеты сократили шесть мировых лидеров по затратам на военные нужды: Бразилия, Франция, Германия, Индия, Британия и США.

Одна из главных причин небольшого сокращения в США - это долгие задержки в согласовании бюджета на 2011 год в конгрессе, где администрация Обамы боролась с республиканцами по поводу мер снижения дефицита, отмечает SIPRI.

Эксперты института полагают, что американские расходы на вооружения будут и дальше сокращаться по причине вывода войск из Ирака, сокращения группировки в Афганистане и принятия в этом году конгрессом закона о контроле над бюджетом (Budget Control Act).

Рост расходов в России объясняется главным образом стремлением страны заменить к 2020 году 70 процентов военной техники советской эпохи на современные системы вооружений. SIPRI отмечает, что ожидает от Кремля дальнейшего увеличения расходов на оборону в предстоящие годы.

"Они определенно рассматривают в качестве важного приоритета наращивание своей военной мощи", - говорит Перло-Фримэн.

По его словам, России не хватает важной современной техники связи для поля боя, и она также хочет обезопасить себя от подавляющей военной мощи США, пусть сегодня и нет открытой вражды между Москвой и НАТО.

Как отмечает Перло-Фримэн, многие аналитики сомневаются в способности российской военной промышленности выполнить столь амбициозный план после двадцати лет застоя, наступившего с распадом Советского Союза.

Стокгольмский институт заявляет, что китайские расходы соответствуют его общим темпам экономического роста и стабильно составляют с 2001 года примерно 2 процента ВВП страны.

Институт подчеркивает, что рост расходов на вооружения в Китае вызывает обеспокоенность у его соседей и ведет к увеличению военных ассигнований в Индии и Вьетнаме. Вместе с тем, в докладе SIPRI говорится о преждевременности разговоров на тему гонки вооружений в Азии, так как данные и их анализ показывают разнонаправленные тенденции в области закупок вооружений.

Несмотря на рост расходов, китайская военная техника по-прежнему уступает американской, отмечает институт.

"Соединенные Штаты в обозримом будущем сохранят свое подавляющее военное превосходство, - говорит Перло-Фримэн. - Военные расходы в США по-прежнему в пять раз больше, чем в Китае, а расходы России наполовину меньше китайских".