Россия и Китай наращивают вооружения на фоне кризиса в ЕС и США
Мировой финансовый кризис нанес в прошлом году ощутимый удар по военным расходам в США и Европе, в то время как Россия и Китай продолжали увеличивать свои расходы на закупки вооружений.
Об этом во вторник сообщил ведущий аналитический центр Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute).
Институт отмечает, что из-за бюджетных сокращений военные расходы в мире в 2011 году оставались почти без изменений на уровне 0,3 процента, изменив 11-летнюю тенденцию непрерывного роста, сообщают ИноСМИ.ru.
Россия обогнала Британию и Францию, заняв третье место в мире по затратам на закупку вооружений, рост которых составил порядка 8 миллиардов долларов, что является увеличением на 9,3 процента по сравнению с 2010 годом.
Китай также увеличил объемы закупок на 6,7 процента, доведя их до 143 миллиардов долларов. Он по-прежнему занимает второе место в мире по затратам на оружие.
Ведущий мировой покупатель вооружений Соединенные Штаты Америки сократили военные расходы на 1,2 процента, доведя их до 711 миллиардов долларов, а Европа свои ассигнования почти не увеличила, и они остаются на уровне 407 миллиардов.
"Последствия мирового экономического кризиса, и особенно меры по снижению бюджетного дефицита в США и Европе, наконец, остановили длившееся десятилетие увеличение военных расходов - по крайней мере, пока", - говорит Сэм Перло-Фримэн (Sam Perlo-Freeman), возглавляющий в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира проект по военным расходам.
В прошлом году свои оборонные бюджеты сократили шесть мировых лидеров по затратам на военные нужды: Бразилия, Франция, Германия, Индия, Британия и США.
Одна из главных причин небольшого сокращения в США - это долгие задержки в согласовании бюджета на 2011 год в конгрессе, где администрация Обамы боролась с республиканцами по поводу мер снижения дефицита, отмечает SIPRI.
Эксперты института полагают, что американские расходы на вооружения будут и дальше сокращаться по причине вывода войск из Ирака, сокращения группировки в Афганистане и принятия в этом году конгрессом закона о контроле над бюджетом (Budget Control Act).
Рост расходов в России объясняется главным образом стремлением страны заменить к 2020 году 70 процентов военной техники советской эпохи на современные системы вооружений. SIPRI отмечает, что ожидает от Кремля дальнейшего увеличения расходов на оборону в предстоящие годы.
"Они определенно рассматривают в качестве важного приоритета наращивание своей военной мощи", - говорит Перло-Фримэн.
По его словам, России не хватает важной современной техники связи для поля боя, и она также хочет обезопасить себя от подавляющей военной мощи США, пусть сегодня и нет открытой вражды между Москвой и НАТО.
Как отмечает Перло-Фримэн, многие аналитики сомневаются в способности российской военной промышленности выполнить столь амбициозный план после двадцати лет застоя, наступившего с распадом Советского Союза.
Стокгольмский институт заявляет, что китайские расходы соответствуют его общим темпам экономического роста и стабильно составляют с 2001 года примерно 2 процента ВВП страны.
Институт подчеркивает, что рост расходов на вооружения в Китае вызывает обеспокоенность у его соседей и ведет к увеличению военных ассигнований в Индии и Вьетнаме. Вместе с тем, в докладе SIPRI говорится о преждевременности разговоров на тему гонки вооружений в Азии, так как данные и их анализ показывают разнонаправленные тенденции в области закупок вооружений.
Несмотря на рост расходов, китайская военная техника по-прежнему уступает американской, отмечает институт.
"Соединенные Штаты в обозримом будущем сохранят свое подавляющее военное превосходство, - говорит Перло-Фримэн. - Военные расходы в США по-прежнему в пять раз больше, чем в Китае, а расходы России наполовину меньше китайских".