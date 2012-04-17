У Всемирного банка - новый глава

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всемирный банк, Дж.Ким вступит в должность главы ВБ с 1 июля на пять лет.

Всемирный банк 24 марта огласил официальный список кандидатов на пост главы организации. В него, помимо Дж.Кима, вошли бывший министр финансов Колумбии Хосе Антонио Окампо и министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Нынешний глава Всемирного банка Роберт Зеллик покинет свой пост 30 июня по завершении пятилетнего срока пребывания в должности.

По сложившейся после Второй мировой войны традиции, главой Всемирного банка всегда был гражданин США, а Международный валютный фонд всегда возглавлял выходец из одной из европейских стран.