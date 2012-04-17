МВД России поторопилось «раскрыть» дело Политковской

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В связи с распространением в СМИдолжностным лицом Главного управления уголовного розыска МВД России информации по уголовному делу об убийстве А.Политковской, Следственный комитет заявляет, что расследованием этого преступления занимается следователь Главного следственного управления СК России, который никаких разрешений на публикацию таких сведений не давал», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Следственном комитете подчеркнули, что в настоящее время нецелесообразно говорить о сроках завершения расследования уголовного дела об убийстве А.Политковской.

«На данном этапе следствием проверяются показания Дмитрия Павлюченкова, а также других свидетелей и очевидцев преступления с целью не допустить незаконного привлечения кого-либо к уголовной ответственности», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это связано с объективной необходимостью проведения значительного объема следственных действий, в том числе получением заключений ряда экспертиз. Результаты фоноскопических экспертиз, анализа телефонных переговоров необходимы следствию для подтверждения показаний Д.Павлюченкова, а также свидетелей и очевидцев. Таким образом, сопоставив указанные доказательства с уже имеющимися, а также проанализировав их в совокупности, следствие сможет подтвердить или опровергнуть причастность к убийству А.Политковской лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, А.Политковская была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве в октябре 2006 года. Организаторы и исполнители преступления были установлены следствием; они предстали перед судом, но были оправданы. Дело вернули на доследование. Заказчик преступления до сих пор официально не назван.

2 сентября 2011 года Следственный комитет РФ предъявил бывшему подполковнику милиции Д.Павлюченкову обвинение в убийстве А.Политковской.