Янукович встретится с Путиным до инаугурации

16:58, 16 апреля 2012
Мир
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Президент Украины Виктор Янукович встретится с избранным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще до его инаугурации 7 мая.

Виктор Янукович и Владимир Путин перед началом встречи в государственной резиденции «Ново-Огарево». 20 марта
Об этом сам глава Украинского государства сообщил в интервью журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

В.Янукович напомнил, что вчера разговаривал по телефону с В.Путиним. По словам Президента Украины, они обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили вопросы сотрудничества.

«Мы обсудили пакет наших двусторонних вопросов, в том числе договорились в ближайшее время встретиться еще до инаугурации», - сказал В.Янукович.

Отвечая на вопрос относительно перспектив газовых переговоров, В.Янукович заметил, что работа, проведенная Украиной и Россией в прошлом году, сыграла позитивную роль в развитии экономики двух стран.

«Остался один наибольший вопрос – газовые соглашения, которые мы обязаны решить, и сейчас мы будем активизировать наши переговоры, чтобы найти пути решения данного вопроса», - сказал он.

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