Янукович встретится с Путиным до инаугурации

Об этом сам глава Украинского государства сообщил в интервью журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

В.Янукович напомнил, что вчера разговаривал по телефону с В.Путиним. По словам Президента Украины, они обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили вопросы сотрудничества.

«Мы обсудили пакет наших двусторонних вопросов, в том числе договорились в ближайшее время встретиться еще до инаугурации», - сказал В.Янукович.

Отвечая на вопрос относительно перспектив газовых переговоров, В.Янукович заметил, что работа, проведенная Украиной и Россией в прошлом году, сыграла позитивную роль в развитии экономики двух стран.

«Остался один наибольший вопрос – газовые соглашения, которые мы обязаны решить, и сейчас мы будем активизировать наши переговоры, чтобы найти пути решения данного вопроса», - сказал он.