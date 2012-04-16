Янукович встретится с Путиным до инаугурации
16:58, 16 апреля 2012Мир
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Президент Украины Виктор Янукович встретится с избранным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще до его инаугурации 7 мая.
|Виктор Янукович и Владимир Путин встретятся до 7 мая
В.Янукович напомнил, что вчера разговаривал по телефону с В.Путиним. По словам Президента Украины, они обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили вопросы сотрудничества.
«Мы обсудили пакет наших двусторонних вопросов, в том числе договорились в ближайшее время встретиться еще до инаугурации», - сказал В.Янукович.
Отвечая на вопрос относительно перспектив газовых переговоров, В.Янукович заметил, что работа, проведенная Украиной и Россией в прошлом году, сыграла позитивную роль в развитии экономики двух стран.
«Остался один наибольший вопрос – газовые соглашения, которые мы обязаны решить, и сейчас мы будем активизировать наши переговоры, чтобы найти пути решения данного вопроса», - сказал он.
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