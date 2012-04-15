Умер Александр Пороховщиков

Актер Александр Пороховщиков скончался в больнице в ночь на воскресенье на 73-м году жизни после долгой болезни, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин агентству РАПСИ.

Пороховщиков был госпитализирован 6 марта, напоминает РИА Новости. Медики полагали, что у актера неврологическое заболевание, однако не разглашают диагноз.

10 марта покончила с собой супруга Пороховщикова Ирина - вероятно, в связи с тяжелым состоянием супруга.

Народный артист России Пороховщиков снимался в таких фильмах, как "Гори, гори, моя звезда", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Звезда пленительного счастья", "Капитан Немо", "Завещание профессора Доуэля", "Следствие ведут знатоки. Мафия", "Ворошиловский стрелок" и многих других.