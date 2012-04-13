Затулин: в противостоянии России и Украины время работает на Москву

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал директор Института стран СНГ Константин Затулин.

«У меня такое впечатление, что пока обе стороны испытывают друг друга на прочность», - сказал К.Затулин.

Он отметил, что Украина продолжает «играть» с Европой и считает большим успехом парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС, хотя оснований для слишком большого оптимизма нет, поскольку это соглашение может быть парафировано, но вряд ли вступит в силу в сложившихся условиях в Украине.

По словам К.Затулина, Россия не идет на уступки Украине в газовом вопросе и в ряде других.

«Это состояние – как стояние на реке Угре, когда закончилось монголо-татарское иго. Все закончилось без сражения: постояли две рати друг напротив друга несколько месяцев и разошлись», - сказал он и пояснил, что по такому принципу выдерживания строятся отношения сегодня между двумя странами.

К.Затулин считает, что проблема Украины не только в том, что Россия больше и у нее больше запас прочности, но и график событий не в пользу Киева.

«В России основные вопросы власти решены. Попытка поколебать власть не удалась, и Путин возвращается. Украина, напротив, вступает в полосу, связанную с выборами. Не исключаю, что те, кто находятся здесь (в Москве), думают, что время работает на Россию», - сказал он.

Как от метил К,Затулин, он желает добра Партии регионов на выборах в Верховную Раду, несмотря на то, что она «делает глупости».

«Партия регионов делает глупости во внешней и внутренней политике. Украина думает, что это большая мудрость - политика качелей между Востоком и Западом, демонстрация того, что Украина может с Европой задружить, дескать, Россия задрожит и сдастся. Россия так не поступит», - подчеркнул он.

По словам К.Затулина, после возвращения В.Путина на пост Президента РФ должно произойти прояснение позиций. Он подчеркнул, что у В.Путина существенно возрастут возможности проявлять личную инициативу, поскольку он будет непосредственно определять внешнюю политику, а не только неформально, как сейчас.