Совершающая кругосветку яхта «Скорпиус» не смогла дозаправиться

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь экспедиции Анна Субботина.

Экспедиция стартовала из Севастополя 25 сентября прошлого года. Экипаж экспедиции состоит из восьми человек: четверых украинцев и четверых россиян. Предполагается, что яхта должна возвратиться в Севастополь в конце января 2014 года, а в Сочи - в первых числах февраля.

«Топлива осталось на 1-2 дня, поэтому команда лишний раз не включает обогревательные приборы и мотор... На парусах не всегда возможно идти, но провизии достаточно на случай, если путешествие удлинится; кроме того, у них хорошая одежда, которая не позволит замерзнуть», - сказала А.Субботина.

По ее словам, помимо этих мер, скорее всего, придется также сократить работу опреснителя и камбуза, поскольку «они тоже потребляют энергию от дизельного генератора».

Первоначально «Скорпиус» планировал идти в чилийский порт Вальпараисо, однако теперь попробует «дотянуть» до ближайшего - Ушуайи, самого южного города мира, расположенного в Аргентине.

К станции «Беллинсгаузена» подойти, как было намечено по первоначальному плану, яхта не смогла, поскольку бухта заблокирована льдами. Тем не менее, на траверсе станции экспедиция замкнула маршрут вокруг Антарктиды, в честь чего «Скорпиус» дал три гудка, рассказала А.Субботина.

Украинско-российской экипаж яхты уже побил несколько мировых рекордов мореплавания. Один из рекордов - по дальности захода в Антарктику, когда экспедиции удалось зайти в море Росса до 77-го градуса южной широты, второй - обойти Антарктиду южнее 60-го градуса и Северный полюс в районе 65-70-х градусов в течение одного календарного года. Третий - по длине маршрута - 70 тысяч миль и четвертый - по продолжительности экспедиции, два с половиной года.