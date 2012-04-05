Пожар на французской АЭС: автоматически остановился реактор
21:29, 05 апреля 2012Мир
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На севере Франции из-за пожара на атомной электростанции "Пенле" был автоматически остановлен реактор.
Как передает радио «Свобода», компания-оператор заявила, что пожарные справились с двумя очагами возгорания. О пострадавших не сообщается.
Компания заверяет, что утечки радиации не было, и ущерб окружающей среде не был причинен. Что стало причиной возгорания - пока не известно.
Атомная электростанция расположена неподалеку от города Дьепп в Нормандии, она была введена в действие 22 года назад.
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