Авиакатастрофа в Тюмени: извлекли «черные ящики», 32 погибших

Оба самописца самолета, упавшего в понедельник утром под Тюменью, извлечены из-под фюзеляжа, сообщил РИА Новости по телефону представитель оперативного штаба по координации поисково-спасательной операции.

"Речевой самописец и прибор регистрации параметров полета извлечены, с ними работают следователи", - сказал собеседник.

Число жертв катастрофы самолета ATR-72 под Тюменью достигло 32 человек, сообщает региональное управление МЧС.

"На данный момент 10 пострадавших в тяжелом состоянии находятся в ГЛПУ ТО ОКБ №2 (город Тюмень ул. Мельникайте 75), 1 пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в ТОКБ №1 д. Патрушево. 32 человека погибших", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Самолет ATR-72, выполнявший рейс Тюмень - Сургут, упал в понедельник при взлете из аэропорта Тюмени в 05.50 мск. По предварительным данным, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 32 человек, 12 раненых находятся в реанимации.