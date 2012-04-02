Авиакатастрофа в Тюмени: погибли не менее 16 человек, выжили 17

Об этом сообщил РИА Новости источник во Второй городской больнице Тюмени, куда сейчас доставляют раненных.

"К нам доставлены четыре мужчины и одна женщина, все в крайне тяжелом состоянии. Еще двое будут доставлены", - отметил собеседник агентства.

Еще часть пострадавших были направлены в Первую городскую больницу.

Самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень - Сургут, упал в понедельник при взлете в 05.50 мск. По предварительным данным, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа.

К настоящему времени подтверждена гибель 16 человек, 17 выжили. Идет разбор завалов на месте авиакатастрофы.

"ЮТэйр-Украина", дочерняя структура российской авиакомпании "ЮТэйр", также планирует использовать самолеты ATR-72 материнской компании на внутриукраинских авиарейсах. "ЮТэйр-Украина", в частности, ожидает поступления в апреле-июне текущего года 5-ти самолетов ATR-72, на которых намерена выполнять регулярные рейсы из аэропорта Киев (Жуляны) в Харьков, Донецк и Одессу.