Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции содокладчик Мониторингового комитета ПАРЕ Мариетта де Пурбе-Лундин.

«Это фактически ставит точку во многих дискуссиях, которые велись как внутри Украины, так и в Европе относительно того, где находится Украина, которая, безусловно, находится в Европе», - сказала Мариетта де Пурбе-Лундин.

Она отметила, что с юридической точки зрения парафирование соглашения об ассоциации является техническим процессом. «Но, если говорить о подписании и ратификации всеми 27 членами, даже если бы в Украине все было идеально, все равно на этот процесс, как правило, идет два года», - добавила она.

По словам Мариетты де Пурбе-Лундин, сегодня Европа очень серьезно прислушивается к позиции и комментариям Совета Европы, в частности в вопросах демократии, прав человека и верховенства права. «Мы все понимаем, что во всех этих сферах надо очень много работать. Европейские страны очень внимательно следят за всем происходящем в области реформы судопроизводства, нового УПК, что произойдет с лидерами оппозиции и, безусловно, что будет во время выборов осенью», - сказала она.