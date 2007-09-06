Крым примет участие в Кубанском экономическом форуме

Крымская сторона по приглашению россиян примет участие в Кубанском экономическом форуме, где будет представлена одна из проектных разработок строительства моста «Керчь-Кубань», который соединит крымский полуостров с Краснодарским краем Российской Федерации.

Как сообщила сегодня УНИАН помощник председателя Совета министров АРК Оксана САВЕНКОВА, приглашение было принято в ходе недавней поездки руководства Крыма в Москву.

По поручению премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА глава крымского Совмина Виктор ПЛАКИДА и председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО посетили с рабочим визитом Москву. В ходе совещания с участием министра экономического развития и торговли Российской Федерации Германа ГРЕФА, министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА, заместителя губернатора Краснодарского края Александра ИВАНОВА, руководителей Департаментов государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, регулирования внешнеторговой деятельности, федеральных целевых программ и капитальных вложений обсуждался вопрос строительства многофункционального транспортного перехода через Керченский пролив. В ходе обсуждения проекта прошла презентация одного из вариантов строительства моста. «По обсуждаемому вопросу состоялся конструктивный плодотворный диалог, стороны приняли решение продолжить работу над соглашением между правительствами России и Украины», - отметила О.САВЕНКОВА.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Совета министров Крыма, транспортный переход «Керчь-Кубань» обеспечит перемещение через Керченский пролив до 10 миллионов человек в год. Планируется также транспортировать через пролив сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах. Мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из Украины в Краснодарский край в среднем на 450 километров.

Рассматривается несколько вариантов финансирования строительства, включая совместное финансирование из государственных бюджетов Украины и РФ.