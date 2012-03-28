Оппозиция объявила СНС официальным представителем Сирии

Большинство представителей сирийской оппозиции признали на конференции в Стамбуле Сирийский национальный совет (СНС) "официальным представителем" страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление, принятое по итогам встречи.

"Конференция решила, что СНС является официальным переговорщиком и представителем сирийского народа", - говорится в заявлении.

СНС объединяет ряд сирийских оппозиционных партий и группировок, политических и общественных деятелей Сирии, замечает РИА Новости. Совет выступает за немедленное отстранение от власти действующего президента Башара Асада и проведение парламентских выборов, в чем его поддерживают большинство арабских и западных стран.

В середине февраля члены СНС переизбрали главой организации Бурхана Гальюна.

В начале марта СНС создал "военный комитет по делам вооруженного сопротивления" для контроля за действиями антиправительственных вооруженных группировок в стране.