Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-востоке Японии, говорится в сообщении Национального метеорологического агентства страны.

Как передает РИА «Новости»,подземные толчки были зафиксированы в 20.00 по местному времени. Эпицентр находился восточнее префектуры Иватэ, очаг землетрясение залегал на глубине 10 километров.

Предупреждения об угрозе возникновения цунами пока объявлено не было.

Наиболее сильные афтершоки отмечались в префектурах Иватэ, Мияги, Аомори, Ямагата и Фукусима.

Землетрясение магнитудой 6,0 и выше считается сильным и может привести к значительным разрушениям инфраструктуры и жертвам.

Прошлый год в Японии запомнился жителям другим мощным землетрясением, потрясшим страну 11 марта. Землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее тогда на северо-востоке японского острова Хонсю, получило официальное название "Великого землетрясения Восточной Японии". За ним последовало цунами, высота и сила которого превзошла все прогнозы. Высота воды в некоторых местах превышала 30-метровую отметку. В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек. Около 93% погибших стали жертвами гигантского цунами.

Цунами стало причиной аварии на АЭС "Фукусима-1".