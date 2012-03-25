В Москве арестовали 33 человека за «ношение белых лент»

У Красной площади в Москве задержаны 33 человека с белыми ленточками - символом движения за честные выборы.

Как передает Лента.ру, об этом сообщил в своем твиттере сопредседатель московского отделения "Солидарности" Сергей ДАВИДИС.

По его словам, оппозиционеров «по факту» задержали за ношение белых лент.

Между тем в ГУ МВД по Москве утверждают, что около 30 активистов были задержаны за намерение провести несанкционированную акцию на Васильевском спуске. Демонстрантов доставили в отделы полиции для составления протоколов об административном нарушении.

Участники «Солидарности» не в первый раз выходят в центр Москвы с белыми ленточками и другими символами движения за честные выборы. Так, 18 марта на Манежной площади были задержаны 12 человек, которые выпустили в воздух белые шарики.