Польский суд арестовал украинских торговцев облигациями

Польский суд сегодня, 21 марта, принял решение о трехмесячном аресте семи из восьми задержанных в Польше по делу продажи фальшивых гособлигаций США, в том числе двух граждан Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры, которая занимается делом, Беата СИК-ЯНКОВСКАЯ.

Она отметила, что суд решил не применять арест лишь к гражданке Молдовы.

Пресс-секретарь Люблинского окружного суда, который рассматривал дело, Артур ОЗИМЕК назвал причиной такого решения отсутствие достаточных доказательств того, что молдаванка была участницей преступной группы.

"Собранные следствием данные свидетельствуют, что она, скорее всего, исполняла лишь роль переводчика", - сказал он.

А.ОЗИМЕК добавил, что семеро из восьми задержанных по делу - мужчины.

Б.СИК-ЯНКОВСКАЯ также сообщила, что самому молодому задержанному по этому делу 41 год, а самому старшему - 60 лет.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, трое поляков, двое итальянцев, двое украинцев и гражданка Молдовы пытались продать в Польше 7 фальшивых американских облигаций номинальной стоимостью 700 млн. дол. (все вместе), на одну из которых им удалось найти покупателя.

Антикоррупционное бюро, которое задержало участников группы 18 марта, назвало беспрецедентным это дело, а прокуратура отметила, что преступники пытались продавать облигации за 10% ее номинальной стоимости.

Польское законодательство за совершенное участниками группы правонарушение предусматривает наказание от 1 до 10 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры, ни один из задержанных украинцев не сознался в совершении преступления.