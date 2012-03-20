Гендиректор Би-би-си объявил об отставке

Генеральный директор "Би-би-си" Марк ТОМПСОН осенью 2012 года уйдет в отставку. Об этом, как сообщает британская радиовещательная корпорация, глава компании сообщил в письме сотрудникам.

М.ТОМПСОН является главой "Би-би-си" около девяти лет. Начиная с 1970-х годов это самый долгий срок на посту гендиректора. Руководитель уточнил, что оставит должность только после освещения Олимпиады-2012 в Лондоне и 60-летнего юбилея правления королевы Великобритании (2-5 июня 2012 года).

Отставка М.ТОМПСОНА не стала неожиданностью, отмечает Лента.ру.

В конце января СМИ сообщили, что корпорация начала поиски нового топ-менеджера на условиях, что он будет зарабатывать значительно меньше своих предшественников. Такое условие принято в рамках программы по сокращению издержек на оплату труда руководства корпорации. Зарплата М.ТОМПСОНА составляет 671 тысячу фунтов в год.

Ранее в качестве возможных преемников М.ТОМПСОНА назывались директор BBC North Питер СЭЛМОН (Peter Salmon), руководитель службы новостей Хелен БОУДЕН (Helen Boaden), инспектор BBC One Дэнни КОЭН (Danny Cohen) и директор телевизионных программ Джордж ЭНТВИСТЛ (George Entwhistle). Сейчас также обсуждаются кандидатуры главного операционного директора корпорации Кэролин ТОМСОН (Caroline Thomson) и директора телевизионных программ канала ITV Питера ФИНЧЕМА (Peter Fincham).