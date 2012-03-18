К дому казненного в Минске несут цветы

Знакомые расстрелянного за соучастие в теракте в минском метрополитене Владислава Ковалева несут цветы к дому, где он жил в Витебске, сообщает РИА Новости.

"Со вчерашнего дня те, кто знал Влада, и просто сочувствующие люди несут к дому цветы и оставляют их возле подъезда", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, большинство из тех, кто приносит цветы, сомневаются в справедливости приговора и выражают недовольство быстрой казнью.

Очевидец рассказал, что милиция задержала несколько человек, которые принесли цветы.

Нескольких задержали и в Минске, где люди несли цветы к месту теракта на станции метро "Октябрьская". Цветы приносили в пятницу и субботу, когда стало известно о казни осужденных за теракт. Однако цветы сразу же куда-то исчезали.

Несколько букетов цветов принесли к белорусскому посольству в Москве. Одиночный пикет возле белорусского посольства проводит мужчина с небольшим плакатом, на котором фотографии Ковалева и Коновалова и надпись: "Их убили по прихоти Лукашенко".

На суде Ковалев признал вину в недонесении о готовящемся взрыве в метро, но при этом не признал свою вину в укрывательстве орудия совершения преступления и в соучастии во взрыве.

Правозащитники уверены, что Ковалев и Коновалов и были расстреляны в промежутке с 14 по 16 марта. По крайней мере, на это указывает тот факт, что извещение, полученное родственниками Ковалева о приведение приговора в исполнение, датировано 16 марта. По сложившейся практике, информация о месте и времени захоронения обреченных на смерть их близким не сообщается.



Правозащитники и родители расстрелянных неоднократно ходатайствовали перед властями об отсрочке приговора, поскольку в деле имеется большое количество моментов, не указывающих напрямую, что преступление совершили именно Коновалов и Ковалев.



16 марта Любовь Ковалева -- мать Владислава Ковалева -- направила прошение на имя Лукашенко с просьбой приостановить на год смертный приговор в отношении ее сына, чтобы рассмотреть спорные моменты уголовного дела. В этот же день юристы Белорусского Хельсинкского комитета обратились во властные органы с просьбой отсрочить исполнение приговора, пока дело не будет рассмотрено в Комитете ООН по правам человека.



Однако пока велась односторонняя переписка, Коновалов и Ковалев, судя по всему, были уже мертвы, сообщает корреспондент Радио Свобода.