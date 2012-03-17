Германия призвала Беларусь не применять смертную казнь

Правительство Германии призвало Беларусь не применять смертную казнь к двум осужденным по обвинению в организации взрыва в минском метро в апреле прошлого года, передает Радио Свобода.

В заявлении представителя канцлера Германии Ангелы Меркель говорится, что приведение приговора в исполнение приведет к дальнейшему ухудшению отношений между странами, и подчеркивается, что ход судебного процесса вызвал "множество вопросов".



В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался помиловать осужденных Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова.



В Минске в пятницу прошла символическая акция против смертной казни, организованная через социальные сети.



Жертвами взрыва на станции метро "Октябрьская" в центре Минска стали 15 человек, пострадали более двухсот.