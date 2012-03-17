Эксперт: Молдова избежала коммунистического реванша, но что дальше?

Парламент Молдовы подержал кандидатуру председателя Высшего Совета магистратуры Николая ТИМОФТИ на пост нового Президента страны, чтобы не допустить реванша коммунистов.

Так директор политических программ Института Горшенина Евгений КУРМАШОВ прокомментировал УНИАН избрание нового Президента Республики Молдова.

По его словам, появление фигуры Н.ТИМОФТИ в качестве претендента на пост Президента Республики Молдовы стало неожиданностью не только для многих международных наблюдателей, следящих за политическими процессами на постсоветском пространстве, но и для многих граждан Молдовы.

«Можно с уверенностью утверждать, что Альянс «За европейскую интеграцию» в парламенте Молдовы, выдвигая кандидатуру Н.ТИМОФТИ на пост Президента, шел ва-банк. В случае негативного для Н.ТИМОФТИ результата парламент был бы распущен, и в стране были бы снова объявлены досрочные парламентские выборы. Учитывая нынешние рейтинги политических сил в Молдове, реванш коммунистов во главе с их лидером Владимиром ВОРОНИНЫМ выглядел самым вероятным сценарием развития событий, а значит лидеры Альянса оказались перед угрозой реальной утраты власти, а Молдова – перед сворачиванием проводимых Альянсом и правительством Владимира ФИЛАТА экономических реформ», - считает эксперт.

Е.КУРМАШОВ отметил, что кандидатура Н.ТИМОФТИ стала результатом очень сложного компромисса, который был достигнут лидерами Альянса «За европейскую интеграцию».

«У каждого из них есть свои политические интересы, которые нередко идут вразрез с интересами партнеров по коалиции. Президентские амбиции Марина ЛУПУ, стремление Владимира ФИЛАТА единолично управлять экономикой страны, а также особый взгляд на политический курс государства Михая ГИМПУ – всем этим лидеры Альянса в какой-то мере пожертвовали ради недопущения досрочных выборов парламента.

С избранием Президента политический кризис в Молдове в том виде, в котором он продолжался последние два с половиной года, прекратился. Однако конкурентная политика в Молдове не закончилась, и это, в общем-то, очень хорошо для молодой демократической страны. С одной стороны, Конституция Республики дает Президенту достаточно широкий спектр полномочий и возможностей. Де-юре – это главный человек в стране. Однако есть ли у Н.ТИМОФТИ цель реализовать эти возможности в полной мере – пока загадка. Пока что его избрание было похоже на хорошо организованную оперативную комбинацию лидеров Альянса с целью воспроизводства себя во власти», - уверен Е.КУРМАШОВ.

Эксперт Института Горшенина исключил ослабление влияния на принятие ключевых решений в стране триумвирата ЛУПУ-ФИЛАТ-ГИМПУ после избрания Президента, а также менее публичного вице-спикера парламента Молдовы Владимира ПЛАХОТНЮКА.

Е.КУРМАШОВ отметил, что среди всех лидеров Альянса именно М.ГИМПУ – лидер Либеральной партии Молдовы – наиболее близок к новому Президенту Республики. В отличие от В.ФИЛАТА и М.ЛУПУ, М.ГИМПУ и Н.ТИМОФТИ являются представителями молдавской политической элиты еще с начала 90-х годов. «М.ГИМПУ и Н.ТИМОФТИ – сторонники евроинтеграции через румынские ворота, в отличие от того же Влада ФИЛАТА, который считает, что путь в ЕС лежит не через Бухарест, а все-таки через Брюссель», - отметил Е.КУРМАШОВ.

При этом эксперт полагает, что у политических оппонентов Альянса – коммунистов – остается очень мало шансов на быструю ответную реакцию. «Коммунисты проиграли парламент, и, скорее всего, проиграют улицу, даже если смогут ее мобилизовать в сжатые сроки. Владимир ВОРОНИН и его соратники могут предъявлять обвинения разве что своим бывшим коллегам по партии из депутатской группы социалистов Игоря ДОДОНА, которые дали Н.ТИМОФТИ недостающие для избрания Президента голоса», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, парламент Молдовы избрал 63-летнего председателя Высшего Совета магистратуры Николая ТИМОФТИ новым Президентом страны.

За него проголосовали 62 депутата молдавского парламента при 61 необходимом голосе. Коммунисты бойкотировали выборы.

Молдова с 2009 года жила без Президента - до этого четыре попытки избрать главу государства провалились, так как кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов.