Европарламент ожидает от Путина диалога с оппозицией

Европарламент ожидает от новоизбранного Президента России Владимира ПУТИНА диалога с российской оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции по итогам президентских выборов в РФ, принятой 15 марта на сессии Европарламента в Страсбурге.

В документе депутаты, в частности, выразили сожаление по поводу того, что выбор на президентских выборах был ограничен в связи с отказом в регистрации ряда оппозиционных кандидатов.

Кроме того, Европарламент призвал власть России к осуществлению всестороннего анализа всех проблем, замеченных международными наблюдателями на выборах, “с целью усиления демократических правил на будущих выборах”.

В резолюции также содержится призыв к нынешнему Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ реализовать свои обещания и гарантировать осуществление необходимых реформ в политической системе России.

Депутаты также выразили надежду, что новый Президент В.ПУТИН будет готов продолжить эти реформы, в том числе в сфере упрощения правил регистрации политических партий.

В резолюции содержится призыв, как к представителям власти, так и к оппозиции использовать время до инаугурации нового Президента для согласования всестороннего пакета реформ.