Европарламент ожидает от Путина диалога с оппозицией
В резолюции содержится призыв, как к представителям власти, так и к оппозиции использовать время до инаугурации нового Президента для согласования всестороннего пакета реформ
Европарламент ожидает от новоизбранного Президента России Владимира ПУТИНА диалога с российской оппозицией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции по итогам президентских выборов в РФ, принятой 15 марта на сессии Европарламента в Страсбурге.
В документе депутаты, в частности, выразили сожаление по поводу того, что выбор на президентских выборах был ограничен в связи с отказом в регистрации ряда оппозиционных кандидатов.
Кроме того, Европарламент призвал власть России к осуществлению всестороннего анализа всех проблем, замеченных международными наблюдателями на выборах, “с целью усиления демократических правил на будущих выборах”.
В резолюции также содержится призыв к нынешнему Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ реализовать свои обещания и гарантировать осуществление необходимых реформ в политической системе России.
Депутаты также выразили надежду, что новый Президент В.ПУТИН будет готов продолжить эти реформы, в том числе в сфере упрощения правил регистрации политических партий.
В резолюции содержится призыв, как к представителям власти, так и к оппозиции использовать время до инаугурации нового Президента для согласования всестороннего пакета реформ.