Сирийская оппозиция просит Запад и ЛАГ о военной интервенции

Сирийский национальный совет в понедельник призвал арабские и западные государства к военному вмешательству в дела страны, где почти год не прекращаются столкновения между оппозицией и правительственными силами, передает Reuters.

Представитель СНС Джордж Сабра (George Sabra) на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что военная интервенция необходима для создания в Сирии "гуманитарных коридоров", зон безопасности и бесполетных зон, необходимых для того, чтобы предотвратить насилие правительственных войск по отношению к мирному населению.

Во вторник с представителями сирийской оппозиции намерен встретиться в Анкаре спецпредставитель ООН и ЛАГ Кофи Аннан.