Трем вдовам бен Ладена предъявлены обвинения

В Пакистане трем вдовам Усамы бен Ладена были предъявлены обвинения в незаконном въезде в страну.

Министр внутренних дел Пакистана Рехман МАЛИК заявил, что женщинам из Саудовской Аравии и Йемена были официально предъявлены обвинения, передает Газета.ру.

Жены и 10 детей были взяты под стражу в мае прошлого года, когда американские коммандос захватили их в доме в Абботтабаде во время операции по ликвидации У.бен Ладена.

Р.МАЛИК заявил журналистам в Исламабаде, что «обвинения были предъявлены только взрослым», а дети могут свободно вернуться в свои родные страны.

Эксперты считают, что женщины могут получить до пяти лет тюрьмы.