Трем вдовам бен Ладена предъявлены обвинения
23:39, 08 марта 2012Мир
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Эксперты считают, что женщины из Саудовской Аравии и Йемена могут получить до пяти лет тюрьмы в Пакистане
В Пакистане трем вдовам Усамы бен Ладена были предъявлены обвинения в незаконном въезде в страну.
Министр внутренних дел Пакистана Рехман МАЛИК заявил, что женщинам из Саудовской Аравии и Йемена были официально предъявлены обвинения, передает Газета.ру.
Жены и 10 детей были взяты под стражу в мае прошлого года, когда американские коммандос захватили их в доме в Абботтабаде во время операции по ликвидации У.бен Ладена.
Р.МАЛИК заявил журналистам в Исламабаде, что «обвинения были предъявлены только взрослым», а дети могут свободно вернуться в свои родные страны.
Эксперты считают, что женщины могут получить до пяти лет тюрьмы.
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