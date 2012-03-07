Госсекретарь США о Путине и репрессиях в Украине и Беларуси

США готовы работать с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным. Об этом в Вашингтоне в среду заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров с премьер-министром Польши Радославом Сикорским.



Клинтон назвала Путина явным победителем президентских выборов. Вместе с тем, она призвала российские власти расследовать все факты нарушений в ходе голосования, а также выразила обеспокоенность арестом участников мирных акций протеста.



Американский госсекретарь сообщила, что на переговорах с польским премьером также обсуждались вопросы, связанные с политическими репрессиями против оппозиции в Белоруссии и Украине, передает Радио Свобода.