Госсекретарь США о Путине и репрессиях в Украине и Беларуси
23:44, 07 марта 2012Мир
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Состоялись переговоры с польским премьером
США готовы работать с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным. Об этом в Вашингтоне в среду заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров с премьер-министром Польши Радославом Сикорским.
Клинтон назвала Путина явным победителем президентских выборов. Вместе с тем, она призвала российские власти расследовать все факты нарушений в ходе голосования, а также выразила обеспокоенность арестом участников мирных акций протеста.
Американский госсекретарь сообщила, что на переговорах с польским премьером также обсуждались вопросы, связанные с политическими репрессиями против оппозиции в Белоруссии и Украине, передает Радио Свобода.
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