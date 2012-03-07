Белорусские власти аннулировали выезд из Беларуси в страны Евросоюза лидеру Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолию ЛЕБЕДЬКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Бєларусь, в Литву А.ЛЕБЕДЬКО ехал для проведения внутрипартийных мероприятий.

«Я пытался пройти границу пешком, однако мне это не удалось. В бумаге для перехода мне трижды поставили штамп об аннулировании моего права на выезд в страны Евросоюза и развернули меня на 180 градусов, назад в Беларусь. Никаких объяснений, по какой причине мне запрещен выезд, не последовало», - сообщил А.ЛЕБЕДЬКО.

Он уверен, что никаких правовых оснований для его невыпуска за границу не существует. «У меня нет каких-то непогашенных штрафов, нет непогашенной судимости. Почему в противоречие белорусским законам и Конституции, которая гарантирует право свободного передвижения, меня не выпустили? Я считаю, что это политическое решение, и не выпускают меня из страны по политическим мотивам», - сказал А.ЛЕБЕДЬКО.

По его словам, у него были запланированы встречи в МИД Литвы, парламенте и мэрии Вильнюса.

«То, что произошло, никак не помешает международным контактам ОГП. Просто запланированные встречи проведут другие люди», - подчеркнул А.ЛЕБЕДЬКО.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Александр ТИМОШЕНКО сказал, что не знает, по какой причине председателя ОГП не выпустили за рубеж.

Справка УНИАН. 1 марта начальник Управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси Павел РОДИОНОВ заявил, что оппозиционерам, призывающим к санкциям в отношении своей страны, может быть ограничен выезд за рубеж.

Это заявление последовало после того, как 27 февраля Совет министров ЕС принял решение расширить список невъездных в страны Евросоюза белорусских чиновников. По неофициальной информации, в список невыездных из Беларуси попали более 100 представителей оппозиции.Беларусь не выпускает своих оппозиционеров в Европу