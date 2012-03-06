Президент США не против удара по Ирану

Президент Соединенных Штатов Барак Обама заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что США всегда поддержат его страну, если речь будет идти о безопасности Израиля.



Если переговоры Обамы и Нетаньяху в мае прошлого года, касавшиеся в основном израильско-палестинского конфликта, сопровождались заметными разногласиями, то на нынешней встрече в Белом доме оба лидера демонстрируют совпадение взглядов на угрозу, связанную с ядерной программой Ирана.

Хотя, как отмечает корреспондент Радио Свобода, остаются разногласия в том, как лучше заставить Иран отказаться от любых планов производства ядерного оружия, и Обама считает дипломатию оптимальным средством, однако он допускает любой сценарий, включая военный удар по иранским ядерным объектам.



"Даже продолжая действовать на дипломатическом фронте, мы продолжим усиливать давление в том, что касается санкций. Я оставляю за собой право на любые решения. Моя стратегия в этом вопросе не будет сводиться только к сдерживанию. Она заключается в том, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Говоря о любых вариантах решений, я заявляю это со всей ответственностью", - сказал президент США.



Соединенные Штаты и Израиль расходятся в оценке момента, когда развитие ядерной программы Ирана может стать необратимым. Обама считает, что еще не исчерпано время, чтобы добиться отказа путем дипломатического и экономического давления со стороны международного сообщества на Иран.