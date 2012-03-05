В Петербурге полицию забросали "коктейлями Молотова"

В Петербурге прошла несанкционированная акция "За честные выборы". Полицейские оценили количество протестующих в 800 человек, журналисты и участники акции - в 4 тысячи.



Центр Исаакиевской площади был занят техникой и полицейскими задолго до начала акции, площадь была оцеплена и по периметру. Протестующие вынуждены были тесниться на тротуарах. Они пришли без плакатов и лозунгов, но как только послышались выкрики "Россия без Путина" и "Позор", начались массовые задержания. В числе задержанных оказались и многие депутаты, в том числе глава петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, которого потом, правда, отпустили.



Вот, что он сообщил: «Россия получила очередные 6 лет лишения свободы, пока еще в колонии общего режима, во главе с начальником колонии Путиным. «Яблоко» будет бороться за условно-досрочное освобождение своей страны», - цитирует Радио Свобода.



В ходе акции в полицейский автомобиль была брошена бутылка с зажигательной смесью, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Пламя удалось быстро потушить, а на площади начались задержания. В полицейские участки были отправлены более 300 человек.



Сотрудник ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил РИА Новости, что были брошены несколько бутылок в сторону полицейских грузовиков и в связи с инцидентом задержаны несколько человек, у одного из них изъята целая бутылка с зажигательной смесью.



В свою очередь, пресс-служба петербургского отделения движения "Оборона"сообщила, что по подозрению в метании "коктейля" задержаны активисты этой организации: "Правонарушители скрылись с места преступления, а полиция (вместо них) задержала находившихся поблизости молодых людей, среди которых оказались активисты "Обороны", не имеющие отношения к случившемуся.



