В больницах Польши - 5 украинцев, пострадавших в ж/д катастрофе

В больницах остаются все пятеро граждан Украины, которые пострадали в железнодорожной катастрофе в Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный консул Украины в Кракове Виталий МАКСИМЕНКО.

«Состояние здоровья на сегодняшний день у них не ухудшилось. Безусловно, улучшилось, поскольку была оказана помощь, но их никто из больницы еще не выписал», - сказал он.

Генконсул заметил, что врачи после соответствующего осмотра сегодня должны направить консульству официальную информацию о состоянии здоровья украинцев.

По словам В.МАКСИМЕНКО, граждане Украины, кроме медицинской помощи, которая им гарантирована страховкой, могут рассчитывать на возмещение материального и морального ущерба вследствие катастрофы.

«Мы будем обращаться к воеводе (губернатору), чтобы нам дали конкретную информацию, что будет сделано для наших граждан, пострадавших в этой аварии», - сказал генконсул.

Он заметил, что ни одному из пострадавших украинцев не грозит проблема с визами, ведь даже если бы у кого-то срок действия визы заканчивался, все равно не возникло бы никаких трудностей с ее продлением.

«Руководитель больницы обращается в отделу иностранцев того или иного воеводства, и им продлевается виза», - сказал В.МАКСИМЕНКО.

Он также отметил, что все украинцы, пострадавшие в аварии, находились на территории Польши легально.

Как сообщал УНИАН, 3 марта около 21.00 в Шленском воеводстве на юге Польши столкнулись два пассажирских поезда "Перемышль - Варшава" и "Варшава - Краков", в которых ехали около 400 человек. В катастрофе погибли по меньшей мере 16 человек. В польских больницах остаются 49 из 57 пострадавших.