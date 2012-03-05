Возле офиса турецкого премьера взорвали бомбу

В понедельник, 5 марта, недалеко от офиса премьер-министра Турции Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА в Анкаре произошел взрыв. По данным Agence France-Presse, которое ссылается на телекомпанию NTV, сработало маломощное самодельное взрывное устройство, заложенное на парковке.

По сведениям Reuters, устройство было рассчитано больше на шумовой эффект, нежели на причинение серьезного вреда. В результате инцидента, передает агентство DHA, пострадал один человек, который получил ранение руки. Как уточняет AFP, им оказался сотрудник Верховного суда, здание которого также расположено рядом с местом инцидента. Кроме того, взрыв вызвал панику на парковке.

Взрыв произошел примерно за час до заседания турецкого правительства, передает Лента.ру. Был ли Р.ЭРДОГАН или кто-либо из его подчиненных в здании на момент инцидента, не уточняется.

Сразу после взрыва полиция оцепила территорию и начала поиск других взрывных устройств.

Ответственность за взрыве пока никто на себя не взял.

Взрыв в Анкаре произошел вскоре после другого теракта, совершенного 1 марта в Стамбуле. Тогда в результате срабатывания дистанционно управляемой бомбы, заложенной в полицейский автобус, пострадали 15 сотрудников правопорядка и один гражданский. Кто стоял за тем терактом, также неизвестно.

Традиционно наибольшее число терактов, совершаемых в Турции, приписывают курдским экстремистами, борющимся за независимость Курдистана.