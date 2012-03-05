ЦИК России обработал 70 процентов бюллетеней

По данным ЦИК, на президентских выборах лидирует премьер-министр России Владимир Путин, который набирает 64,9 процента голосов

Центральная избирательная комиссия России обработала 70 процентов протоколов с избирательных участков. По данным ЦИК, на президентских выборах лидирует премьер-министр России Владимир Путин, который набирает 64,9 процента голосов. На втором месте - лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 17,01 процента голосов. Самовыдвиженец Михаил Прохоров набрал 6,85 процента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,45 процента. Меньше всех, 3,71 процента, набрал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

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