ЦИК России обработал 70 процентов бюллетеней
00:02, 05 марта 2012Мир
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По данным ЦИК, на президентских выборах лидирует премьер-министр России Владимир Путин, который набирает 64,9 процента голосов
Центральная избирательная комиссия России обработала 70 процентов протоколов с избирательных участков.
По данным ЦИК, на президентских выборах лидирует премьер-министр России Владимир Путин, который набирает 64,9 процента голосов.
На втором месте - лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 17,01 процента голосов.
Самовыдвиженец Михаил Прохоров набрал 6,85 процента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,45 процента.
Меньше всех, 3,71 процента, набрал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
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