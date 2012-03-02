Охрана Кремля готова подавить акции протеста

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ заявляет, что попытки организовать на Красной площади и в Московском Кремле антиобщественные несанкционированные мероприятия будут пресекаться в установленном законом порядке.

Об этом УНИАН сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.

«Сегодня, 2 марта 2012 года, в Интернете появились сообщения о проведении несанкционированного массового мероприятия на территории Красной площади и Московского Кремля. Федеральная служба охраны Российской Федерации заявляет, что попытки организовать на Красной площади и в Московском Кремле антиобщественные несанкционированные мероприятия незаконны и недопустимы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством РФ, Московский Кремль охраняется подразделениями ФСО России, поскольку является официальной резиденцией Президента РФ и уникальным историко-культурным памятником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Любые попытки организации несанкционированных акций на территории Красной площади и Московского Кремля будут пресекаться в установленном законом порядке», - подчеркивают в ФСО.

Как сообщал УНИАН, 4 марта, в день выборов Президента РФ, а также в последующие дни в центре Москвы запланированы многочисленные акции как сторонников кандидата в президенты Владимира ПУТИНА, так и его противников.