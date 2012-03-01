Свыше 6 тысяч сторонников Каддафи подвергаются пыткам

Свыше 6 тыс. сторонников Муамара Каддафи по-прежнему томятся в тюрьмах, устроенных бывшими ливийскими "революционерами".

Такие цифры привел спецпредставитель Генерального секретаря ООН в Ливии Иан МАРТИН во время видеобрифинга, устроенного для членов Совета Безопасности, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, Министерству юстиции Ливии пока удалось взять под контроль только восемь тюрем, в которых содержатся 2382 человека. По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), по всей стране бывшие "революционеры" устроили свыше 60 собственных тюрем, в которых томятся около 8,5 тыс. заключенных. МККК называет обстановку во многих из них "сложной и напряженной", что на практике означает жестокие пытки и издевательства. Правозащитная организация "Международная амнистия" установила факт смерти от пыток по меньшей мере 12 человек, которые были арестованы бывшими повстанцами. Ее сотрудники сообщают о пытках заключенных в 10 тюрьмах, контролируемых "революционерами".

И.МАРТИН призвал ливийский Минюст ускорить процесс установления контроля над тюрьмами, признав, что "прогресс осложняется отсутствием достаточного числа сотрудников уголовной полиции". Он пообещал продолжать тесно взаимодействовать с властями, чтобы "побудить их к проведению инспекций тюрем, выявлению тайных мест заключения и расследованию злоупотреблений".

Между тем, постоянный представитель Ливии при ООН Абдель Рахман Мухаммед ШАЛЬКАМ, уже занимавший эту должность при М.Каддафи, а затем вовремя переметнувшийся в стан победителей, чуть ли не с пеной у рта заверял членов СБ ООН в том, что заключенные, оказавшиеся под контролем правительства, включая ряд бывших министров правительства М.Каддафи и военачальников, не подвергаются никаким пыткам и издевательствам. Тем не менее, он признал, что в Ливии «существуют районы, которые не контролируются правительством и где нет ни полиции, ни судов». "Мы не можем нести ответственность за любое злоупотребление в любом месте", - сказал А.ШАЛЬКАМ.

Комментируя высказывания И.МАРТИНА, дипломаты в ООН напоминают, что правящий Переходный национальный совет в свое время клятвенно обещал покончить с "практикой предыдущего режима" и уважать права человека. Обвинения в издевательствах, пытках и исчезновениях сторонников М.Каддафи ставят в не менее затруднительную ситуацию и западные державы, "продавившие" через СБ ООН нужные им резолюции и использовавшие их для смены режима в Ливии.