Евросоюз признал сирийскую оппозицию законным представителем страны

Совет министров иностранных дел стран Евросоюза, заседавший в понедельник в Брюсселе, принял обширное постановление по Сирии. В нем, в частности, Евросоюз признает Сирийский национальный совет, созданный оппозицией, законным представителем сирийского народа. Кроме того, ЕС ужесточил свои санкции против режима президента Сирии Башара Асада, сообщает Радио Свобода.



Дополнительно к ранее принятым ограничительным мерам запрещается торговля золотом, драгоценными металлами и алмазами с государственными структурами Сирии.



Грузовой авиатранспорт сирийских перевозчиков не будет больше допущен в аэропорты стран ЕС, кроме самолетов, перевозящих одновременно и грузы, и пассажиров.



Евросоюз «заморозит» банковские активы и запретит въезд на территорию ЕС семи министрам сирийского правительства, чью деятельность связывают с нарушением прав человека. Расширенный «черный список» будет опубликован в Брюсселе во вторник.



Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон заявила: «Мы добавили 38 организаций и лиц к этому списку, а также приступили к «замораживанию» активов сирийского Центрального банка в Евросоюзе».



В то же время ЕС готовит крупномасштабную гуманитарную помощь для населения Сирии.