Турецкая армия предупреждает, что происламский президент ей не понравится

Командование влиятельной в Турции армии выступило с резким заявлением накануне предстоящего во вторник третьего тура президентских выборов, в котором предупредило о растущей угрозе светскому режиму в стране.

Кандидатом от правящей происламской Партии справедливости и развития (ПСР) является глава МИД Абдуллах Гюль. Его избрание президентом ожидается по результатам третьего тура выборов.

"Наша нация сталкивается с растущими попытками сепаратистов и "центров зла", систематически пытающихся подорвать основы светского характера государства", - говорится в заявлении начальника турецкого Генштаба Яшара Бююканыта, распространенном на Интернет-сайте этого ведомства.

"Такие атаки резко возросли в последние дни, и направлены они, в том числе против армии. Цель подобных нападок хорошо известна представителям вооруженных сил", - подчеркивается в документе, который, как официально говорится, распространен в связи с отмечаемым 30 августа в Турции Днем победы.

Со схожим заявлением турецкий Генштаб выступил сразу после первого тура президентских выборов, состоявшегося 27 апреля. Выборы, в которых единственным кандидатом в президенты также был Абдуллах Гюль, были признаны Конституционным судом Турции недействительными.

"Светская элита" Турции, которую традиционно представляет командование турецкой армии, трижды совершавшей перевороты (1961, 1971 и 1980 годы), а также руководство органов правосудия и ректора государственных вузов, неоднократно выражала опасения, что Гюль в случае избрания президентом может предпринять конкретные шаги по превращению светской республики в теократическое государство.

Гюль и глава правительства Тайип Эрдоган такие опасения называют несостоятельными.

РИА "Новости"