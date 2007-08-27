По делу об убийстве Политковской арестованы сотрудники МВД и ФСБ

По делу об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской арестованы сотрудники МВД и ФСБ, сообщил в понедельник на пресс-конференции генпрокурор РФ Юрий Чайка. "Хочу сразу отметить, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие, к сожалению, действующий и бывший сотрудники министерства внутренних дел и сотрудник Федеральной службы безопасности. Они тоже арестованы", - сказал генпрокурор РФ.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября прошлого года в подъезде дома на Лесной улице в центре Москвы.

Чайка сообщил, что причастные к этому преступлению сотрудники силовых структур были уволены со службы сразу же после их задержания.

Генпрокурор уточнил, что арестованные бывшие сотрудники силовых структур организовывали слежку и собирали информацию и, таким образом, являются пособниками преступления.

Чайка также добавил, что из десяти арестованных по делу об убийстве журналистки четверо - бывшие сотрудники милиции, а один - бывший сотрудник ФСБ.

РИА "Новости"