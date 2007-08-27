Грузия требует от России прекратить деструктивные действия

МИД Грузии обвиняет российскую сторону в оказании поддержки сепаратистских режимов и требует прекратить деструктивные действия в отношении Грузии.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Грузии, передает агентство «Новости-Грузии».

МИД Грузии, выражая озабоченность в связи с событиями, развивающимися в последнее время в Абхазии, где прошли широкомасштабные учения, утверждает, что «оснащение вооружением и военной техникой незаконных военных формирований сепаратистов осуществляется Российской Федерацией, а их обучением, проведением учений и логистическим обеспечением непосредственно руководят офицеры вооруженных сил России».

«При этом руководители сепаратистского режима вновь делают агрессивные заявления о своем намерении «вернуть контроль над верхней частью Кодорского ущелья», - подчеркивается в заявлении.

«Необходимо отметить, что вышеуказанные учения проводятся на фоне беспрецедентно участившихся фактов нарушений воздушного пространства Грузии и ракетной бомбардировки территории Грузии российскими военными летательными аппаратами, а также регулярных военных учений, проводимых вооруженными силами России на Северном Кавказе», з- аявляет грузинское внешнеполитическое ведомство.

МИД Грузии выражает обеспокоенность в связи с тем, что «сложившаяся тревожная обстановка может вызвать дестабилизацию ситуации не только в Грузии, но и во всем Кавказском регионе».

В связи с этим министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ обратился с письмом к главам внешнеполитических ведомств стран-членов Группы друзей Генсека ООН, где ознакомил их со сложившейся ситуацией и призвал занять активную позицию в связи с текущими событиями.

«Грузинская сторона считает, что Группа друзей должна проявить больше принципиальности при оценке действий сепаратистов, а так же потребовать от Российской Федерации, как от страны-члена этой же группы, прекращения деструктивных действий по отношению к Грузии», - говорится в заявлении.

«Грузинская сторона требует от Российской Федерации прекратить поддержку сепаратистских режимов, проведение в конфликтных регионах действий, несогласованных с правительством Грузии и реально начать выполнение функций беспристрастного посредника, чтобы пресечь взрывоопасное развитие ситуации», - подчеркивает МИД Грузии.

«Грузия вновь подтверждает свою готовность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами с целью полномасштабного мирного урегулирования конфликтов при условии неукоснительной защиты суверенитета и территориальной целостности Грузии», - отмечается в документе.