Европарламент осуждает вынесение смертных приговоров в Беларуси

Депутаты Европарламента единогласно принял резолюцию, осуждающую смертные приговоры, вынесенные в Беларуси обвиненным в терроризме Дмитрию КОНОВАЛОВУ и Владиславу КОВАЛЕВУ, и призывающую белорусские власти объявить мораторий на смертную казнь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

«В ходе дебатов на сессии в Страсбурге обсуждалась проблема применения смертной казни в Беларуси в свете приговора Д.КОНОВАЛОВУ и В.КОВАЛЕВУ. В резолюции осуждается вынесение им смертного приговора и содержится призыв к президенту Александру ЛУКАШЕНКО их помиловать. В принятой резолюции упоминаются отчеты международных правозащитных организаций, из которых следует, что расследование дела Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА, а также суды над ними не были справедливыми, а расследование дела проходило с нарушением прав человека», – говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

В документе подчеркивается неприемлемость применения такого жестокого, негуманного наказания, которое нарушает право на жизнь.

Кроме того, евродепутаты призвали белорусские власти отменить смертную казнь или ввести немедленный мораторий на ее применение.

В резолюции также осуждается продолжающееся в Беларуси преследование правозащитников, активистов демократической оппозиции, гражданского общества и СМИ по политическим мотивам и содержится требование немедленно освободить всех политзаключенных.

Справка. 30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал 25-летних Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА виновными по делу о теракте в минском метро 11 апреля 2011 года и приговорил их к смертной казни.7 декабря В.КОВАЛЕВ подал прошение о помиловании. Д.КОНОВАЛОВ признал приговор и отказался подавать прошение о помиловании.