В Бангладеш в результате наводнений погибли более 700 человек
Стихия поставила рекорд с 1998 года
В Бангладеш в результате крупных наводнений, которые начались в прошлом месяце, погибли более 700 человек, сообщает РИА «Новости».
С начала третьей декады июля на Бангладеш обрушились самые мощные с 1998 года наводнения. 10,5 миллиона человек в 39 из 64 уездов страны пострадали от буйства стихии.
Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя местных властей, более пяти миллионов человек вынуждены покинуть дома и переехать в северные районы страны.
Спасатели используют в районе стихийного бедствия вертолеты для оказания помощи пострадавшим.
Каждый год в сезон муссонных дождей почти четверть территории Бангладеш охватывают разрушительные наводнения. Десятки людей гибнут от схода грязевых потоков и обрушения жилищ, не выдерживающих ураганного ветра.