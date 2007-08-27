В Бангладеш в результате наводнений погибли более 700 человек

В Бангладеш в результате крупных наводнений, которые начались в прошлом месяце, погибли более 700 человек, сообщает РИА «Новости».

С начала третьей декады июля на Бангладеш обрушились самые мощные с 1998 года наводнения. 10,5 миллиона человек в 39 из 64 уездов страны пострадали от буйства стихии.

Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя местных властей, более пяти миллионов человек вынуждены покинуть дома и переехать в северные районы страны.

Спасатели используют в районе стихийного бедствия вертолеты для оказания помощи пострадавшим.

Каждый год в сезон муссонных дождей почти четверть территории Бангладеш охватывают разрушительные наводнения. Десятки людей гибнут от схода грязевых потоков и обрушения жилищ, не выдерживающих ураганного ветра.