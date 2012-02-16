Европейцы слышали о коррупции, но сами не сталкивались (опрос)

Европейцы в решении коррупционных проблем больше всего доверяют полиции и судам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного TNS Opinion & Social по заказу Генерального директората «Внутренние дела» Еврокомиссии.

Так, согласно результатам опроса, полиции в рассмотрении жалоб против коррупционных деяний доверяют 42% респондентов, судебной системе – 41%, в то время как национальным политикам – всего 6%, а институтам Евросоюза – всего 5%.

Только треть опрошенных (33%) считает себя информированными об уровне коррупции в стране. И только в четырех странах-членах ЕС больше половины респондентов назвала себя хорошо осведомленным об уровне коррупции: на Кипре (69%), в Греции (57%), Румынии (53%) и Италии (52%).

Несмотря на то, что почти три четверти опрошенных назвали коррупцию важной проблемой для их страны, 67% опрошенных не ощущают на себе ее негативных последствий в повседневной жизни, и только 8% заявили, что их просили или ожидали от них взяток на протяжении прошлого года.

Было опрошено 26 тысяч 856 респондентов в 27 странах - членах ЕС.