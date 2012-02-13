Исламисты требуют контроля над бюджетом египетской армии

Исламистская партия салафитов "Ан-Нур", располагающая 23% мест в парламенте Египта, угрожает выйти из высшего законодательного органа страны, если бюджет армии не будет под контролем депутатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ.

"Мы выйдем из обеих палат парламента - Народного собрания и Консультативного совета, - если бюджет вооруженных сил страны не будет под контролем депутатов", - сказал официальный представитель "Ан-Нур".

Более того, салафиты не допустят, чтобы в новой конституции Египта появился пункт, наделяющий Высший совет вооруженных сил страны полномочиями и правами, превышающие полномочия парламента.

"Депутаты от партии "Ан-Нур"знают только три ветви власти: судебную, законодательную и исполнительную. Высший военный совет лишь часть исполнительной власти, и вся его деятельность безусловно должна подлежать парламентскому контролю", - заметил он.

Он также высказался за отстранение от власти Высшего военного совета в максимально сжатые сроки.

Салафитская партия "Ан-Нур" вместе с "Партией свободы и справедливости", образованной исламистским движением "Братья-мусульмане", обладает подавляющем большинством - 70% голосов - в новом парламенте страны. Несколько дней назад "Братья" предложили сформировать коалиционное "правительство спасения", в котором должны быть представлены все политические силы, пропорционально их представительству в Народном собрании (нижней палате парламента). "Ан-Нур" поддержала "Братьев-мусульман" и уже ведет с движением переговоры о распределении министерских портфелей.

Высший военный совет, до сих пор управляющий Египтом, отверг эти предложения, подтвердив, что действующее правительство под руководством Камаля аль-Ганзури будет исполнять свои полномочия до избрания нового президента, выборы которого должны состояться в начале лета нынешнего года.