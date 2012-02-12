У здания парламента Греции начались столкновения

У здания парламента Греции в Афинах начались столкновения полиции с многотысячной толпой манифестантов, которые собрались у стен парламента, чтобы выразить протест против новых мер жесткой экономии, предусматриваемых вторым пакетом кредитной поддержки Евросоюза и Международного валютного фонда на €130 млрд, сообщает Reuters.

Толпа забрасывает камнями и бутылками с зажигательной смесью здание парламента, а также сотрудников правопорядка. В ответ, греческая полиция начала использовать против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

ОМОН и полиция смогли оттеснить толпу от парламента, однако небольшие группировки людей продолжают попытки пробраться на территорию парламента.

Это демонстрация оказалась самой многочисленной за последние месяцы протестов граждан Греции.

Сейчас в греческом парламенте проходит совещание, по итогам которого будет решена судьба о принятии законопроекта, по которому страна должна будет получить $130 млрд от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Для выплаты всех долгов, по планам Евросоюза, Греция должна сократить свой бюджет благодаря снижению уровня минимальной оплаты труда на 20%, сокращению 15 тысяч работников в госсекторе, а также уменьшению пенсий.

Газета.ру