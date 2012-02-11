МИД Украины отработал варианты эвакуации из Сирии

Министерство иностранных дел Украины отработало варианты эвакуации украинских граждан из Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, отвечая на вопрос студентов Киевского института международных отношений.

«Наше посольство находится в постоянном контакте с украинскими гражданами. Нами отработаны варианты эвакуации», - сказал министр.

Он напомнил, что на сегодняшний день еще осуществляются регулярные рейсы и все желающие при содействии украинского посольства могут выехать из страны.

«Но, вы понимаете, что это семьи, как правило, это гражданки Украины, которые вступили в брак с гражданами Сирии в свое время. Для нас понятна опасность и мы четко просчитываем наши действия по разным сценариям развития событий», - добавил министр.

Он отметил, что ситуация в Сирии вызывает обеспокоенность. «То, что там происходит, не может не тревожить, поскольку гибнут люди и этот процесс не становится таким, который может привести к примирению», - сказал министр. По его словам, в Украине заинтересованы в том, чтобы было найдено решение, которое бы соответствовало нормам международного права, но, прежде всего, было бы эффективным в плане прекращения этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, за последние 11 месяцев в столкновениях между представителями оппозиции и правительственными силами правопорядка в Сирии погибли более 6 тыс. человек.