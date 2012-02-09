Музыкант Крис Ри: объединение Европы - самая худшая идея в мире!

Британский музыкант Крис РИ считает ошибочной идею объединенной Европы.

«Это самая худшая идея в мире! Вы не можете заставить разных людей жить вместе - вы создадите еще одну Югославию, где люди рано или поздно начнут воевать друг с другом, потому что они просто не хотят быть вместе», - заявил К.РИ в эксклюзивном интервью журналу Weekly.ua.

Музыкант считает, что ситуация в Англии не отличается от других стран. «Наше правительство не имеет ни малейшего представления об уличных реалиях. И у нас, и в других странах пропасть между политиками и народом сегодня шире, чем когда-либо раньше», - уверен К.РИ.

Музыкант также считает бесполезным проведение Всемирного экономического форума в Давосе: “Давос - место для избранных. Там так приятно кататься на лыжах, вкушать дорогие блюда, говорить обо всем на свете и ничего не делать, чтобы помочь людям».

Британский музыкант, концерт которого запланирован в Киеве на 13 февраля, также выразил симпатию Юлии ТИМОШЕНКО, но только как красивой женщине, а не политику. «Я не имею ни малейшего представления о том, насколько она хороша или плоха как политик. А вы-то сами знаете? Ведь политики не слишком связаны с остальными человеческими существами», - подчеркнул К.РИ.