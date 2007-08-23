Посольство РФ не собиралось пересматривать украинский статус Крыма

Посольство Российской Федерации на Украине опровергает информацию о том, что старший советник посольства Владимир Лысенко на заседании круглого стола заявил о возможности пересмотра Большого договора, который закрепляет украинский статус полуострова Крым, в случае давления Украины на Черноморский флот РФ, сообщил пресс-секретарь посольства Олег Гришин.

"Посольство опровергает эти заявления. Информация о том, что советник посольства якобы заявил о пересмотре Большого договора, была взята из полемики, которая шла в ходе круглого стола. Эти высказывания были неверно интерпретированы и неверно поданы", - сказал Гришин.

Как ранее сообщал УНИАН, выступление старшего советника посольства России в Украине Владимира Лысенко побудило украинский МИД направить в Посольство срочную ноту.

"Россия не имеет обязательств перед Украиной в процессе инвентаризации ЧФ. Это не было прописано в Большом договоре. То, что Россия на это согласилась - это добрая воля нашей стороны, мы идем навстречу Украине, и не нужно нас обвинять, что мы противодействуем этому процессу", - сказал Лысенко. И отметил, что Россия считает недопустимыми заявления украинских политиков о том, что цена аренды базы ЧФ в Севастополе будет увеличена, если в процессе инвентаризации Украина выявит у россиян неучтенные объекты и имущество.

"Если Украина поднимает вопрос о пересмотре арендной платы в рамках инвентаризации, не станет ли это основанием для пересмотра основного договора?" - поставил вопрос представитель посольства России.