МИД Украины отправил сверхсрочную ноту в МИД России

МИД Украины обращается в МИД Российской Федерации с требованием предоставить официальное подтверждение заявления старшего советника Посольства Российской Федерации в Украине Владимира ЛЫСЕНКО в отношении статуса Крыма и условий временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, переданном агентству УНИАН.

МИД также требует объяснений о соответствии высказываний российского дипломата официальной позиции Российской Федерации.

“В связи с распространенной в СМИ информацией о высказывании старшего советника Посольства РФ в Украине Владимира ЛЫСЕНКО в отношении статуса Крыма и условий временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины МИД Украины направило сверхсрочную ноту”, - говорится в заявлении.

МИД Украины считает, что такие высказывания являются попыткой посягательства на независимость и территориальную целостность Украины.

В случае официального подтверждения высказываний российского дипломата МИД Украины рассмотрит вопрос о его выдворении с территории Украины.

Учитывая временное отсутствие посла РФ в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в МИД Украины вызван старший дипломат Посольства РФ в Украине для дачи объяснений.

*** Сегодня в ходе круглого стола на тему “Базирование Черноморского флота в Крыму: новые условия или новые проблемы?” В.Лысенко отметил, что в случае давления Украины на Черноморский флот РФ, которая базируется в Крыму, Россия может начать пересмотр базового договора 1997 года, закрепляющего украинский статус полуострова.

Он отметил, что никаких обязательств в проведении инвентаризации объектов ЧФ РФ в Крыму в России перед Украиной нет.

В.Лысенко также сказал, что Россия считает недопустимыми заявления украинских политиков о возможности повышения цены аренды базы ЧФ РФ в Севастополе.