Путин почти уговорил Медведева послушать людей, а не коров

Кандидат в президенты РФ, премьер-министр России Владимир ПУТИН обещает снова рассмотреть вопрос о переходе на зимнее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал сегодня во время встречи со своими доверенными лицами в Москве.

По его словам, этот вопрос надо обсудить с участием экспертов и широкой общественности.

В.ПУТИН также сказал, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, и тот заверил, что «не будет держаться» за принятое ранее решение.

«Это не фетиш, к этому можно вернуться, только давайте без спешки это сделаем. Давайте вместе со специалистами, экспертным сообществом и общественностью в широком смысле слова это обсудим», - сказал В.ПУТИН.

По его мнению, обсуждение этого вопроса правильно сделать в Интернете.

«Я с Дмитрием Анатольевичем (МЕДВЕДЕВЫМ) на эту тему говорил, я ему прямо сказал - какая ситуация. Он сказал, что не собирается за это хвататься», - отметил В.ПУТИН.

«Если большинство считает, что лучше было раньше, можно к этому вернуться», - подчеркнул он.

Он отметил, что когда действующий президент принимал это решение по изменению времени, он руководствовался не тем, чтобы кому-то навредить, а слушал тех, кто говорил, что это нужно сделать, чтобы не нарушать биологические часы человека.

«Он (Д.МЕДВЕДЕВ) слушал тех, кто говорил, что это нужно сделать, чтобы не нарушать биологические часы человека и коров. Ведь говорили, что люди могут на час раньше проснуться, а коровы на час раньше молоко давать не будут», - добавил российский премьер.

Как сообщал УНИАН, летом 2011 года Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон "Об исчислении времени", отменив тем самым переход на зимнее и летнее время и установив 9 часовых зон взамен 11 часовых поясов. В результате местное время отличается на территории России от времени географического часового пояса на один-два часа, а в некоторых регионах - на три.

Сразу после этого и в Украине начали звучать предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызывали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, поскольку такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не соответствует международным правилам исчисления времени и фактически внедряет в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, действующим в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». То есть, в Украине был сохранен переход на зимнее время.

В первый раз «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят болем, чем 110 стран мира.