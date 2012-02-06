Газпром: Украина не представляет риска
23:35, 06 февраля 2012Мир
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Несмотря на безрезультатные переговоры
Риска для транзита российского газа через Украину нет.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель главы «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу «Россия 24».
«У нас прошлый год, к сожалению, закончился безрезультатно, по переговорам, которые мы вели (с Украиной - УНИАН) по расширению нашего сотрудничества. Слава Богу, что подписанный в 2009 году контракт позволяет не беспокоиться о продолжении поставок. Риска для транзита или поставок нет», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.
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