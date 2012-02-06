Норвежский террорист потребовал освободить его прямо в зале суда

Норвежский террорист Андерс БРЕЙВИК пробудет в заключении вплоть до начала судебного процесса 16 апреля.

Как передает ИТАР-ТАСС, такое решение принял сегодня суд Осло по итогам последних предварительных слушаний по делу террориста.

Отмечается, что на слушаниях А.БРЕЙВИК попытался объяснить свои действия 22 июля, получив одну минуту. Он сообщил, что признает, что совершил преступление, но не признает вину, и потребовал освободить его прямо в зале суда. По его словам, с его стороны это была акция против "предателей" из Норвежской рабочей партии, "превентивное нападение" с целью остановить "этническую чистку" в Норвегии и масштабную мусульманскую миграцию.

Заседание было открытым для пострадавших, прессы и всех желающих. На нем присутствовало 80 пострадавших и родственников погибших, а также более 60 представителей прессы из Норвегии и других стран.

Впервые пресса смогла производить фото- и видеосъемку террориста, но лишь за несколько минут до начала заседания. Он появился в зале в черном костюме и с улыбкой на лице поприветствовал собравшихся двусмысленным жестом, попытавшись поднять правую руку. Его защитник Гейр ЛИППЕСТАД позже пояснил, что это могло быть приветствие правых экстремистов.

В настоящее время обвиняемый содержится в одиночной камере в тюрьме Ила.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2011 года в молодежном лагере на норвежском острове Утойя правый экстремист А.БРЕЙВИК убил 69 человек. В тот же день он организовал взрыв в правительственном квартале Осло, унесший жизни 8 человек. Также от действий А.БРЕЙВИКА пострадали более 150 человек.