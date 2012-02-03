Наводнение на востоке Австралии: вода отрезала около 20 тысяч человек

Из-за наводнений восток Австралии объявлен зоной стихийного бедствия, пишет ABC News. Более 11 тысяч человек в Квинсленде и семи тысяч в Новом Южном Уэльсе оказались в изоляции из-за наводнения. Тысячи были эвакуированы, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников служб спасения.

Власти Квинсленда обратились к военным за обеспечением помощи с воздуха. Жителей пострадавших территорий эвакуируют на военных вертолетах. Местные власти предупреждают о дальнейшем распространении наводнений.

В городе Рома (Roma) начало затапливать эвакуационный центр, где собрались 300 человек. Для их спасения власти отправили вертолет, который перевозит их в другой центр. Уровень воды в Роме достиг рекордного уровня в 8,5 метров, что на 40 сантиметров больше уровня марта 2010 года. Кроме того, полиция продолжает поиски женщины, которую унесло потоками воды вместе с машиной, в которой она находилась.

В городе Чарлвил (Charleville) в Квинсленде уровень воды 4 февраля может достигнуть верхушки городской дамбы. Другой город штата, Митчел (Mitchell) уже на 75 процентов оказался под водой. Там сотням людей пришлось перебраться в эвакуационный центр.

Полностью оказался отрезан город Мори (Moree) в Новом Южном Уэльсе, где живут около десяти тысяч человек, передает AAP. По данным спасателей, он останется в изоляции еще около суток.

Из-за проливных дождей на востоке Австралии 3 февраля закрыли четыре угольные шахты. Это было сделано в качестве превентивной меры. Сами шахты не затоплены и оборудование не повреждено.

В январе 2011 года мощные наводнения произошли в штатах Квинсленд и Виктория, напоминает Лента.ру. Тогда в результате стихийного бедствия погибли более 30 человек. Около 30 тысяч домов, а также шоссе, мосты и железные дороги были затоплены. В 2011 году наводнение затронуло также угольные шахты, в результате чего подскочили мировые цены на уголь. Общий ущерб от стихии оценивался в несколько миллиардов евро.