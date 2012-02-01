Жириновский: в ЦИК уже лежат протоколы о победе Путина в первом туре

Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ заявляет, что ЦИК РФ уже подготовил протоколы о победе Владимира ПУТИНА в первом туре.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ЖИРИНОВСКИЙ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Мы приходим к выводу, что 4 марта должен победить представитель ЛДПР. Вы скажете - не победит. Да, протоколы уже написаны – за ПУТИНА минимум 51%, может быть, 59%», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он прогнозирует, что за лидера российских коммунистов Геннадия ЗЮГАНОВА будет дано 12-15% голосов, а остальные голоса избирателей будут распределены между ним и Сергеем МИРОНОВЫМ и Михаилом ПРОХОРОВЫМ.

«4 марта ПУТИН на 6 лет, потом еще на 6 лет – это 12! Потом МЕДВЕДЕВ вернется на два срока. Что получится? Возможно, в 36-м году кто-то придет не от питерской команды. И то, они воспитают того, кто будет править до 48-го», - считает В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его мнению, нужно переходить к парламентской форме правления, чтобы не допустить этого, так как Президент будет избираться в Госдуме.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного 7-8 января, 65% россиян считают, что В.ПУТИН победит в первом туре. В том, что второй тур все же состоится, уверены 19% опрошенных. Затруднились с ответом – 17%.